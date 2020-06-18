الموارد البشرية نافية وقف الوظائف: تحروا الدقة

المواطن ـ نداء عادل
أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، الخميس 18 حزيران/يونيو 2020، أنَّ موقع الوزارة هو المصدر الوحيد الذي تُستقى منه المعلومات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الهزاني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “الوزارة تودّ التنويه على ضرورة انتقاء المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وخدماتها ونطاق عملها، عبر ما ينشر في موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية فقط”.
جاء ذلك إثر نشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أنَّ الموارد البشرية، توقف التوظيف على جميع البنود بالدوائر والجهات الحكومية، التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة.
وبذلك تنفي الوزارة ما تم تداوله من إيقاف التوظيف وفق الشائعات المتداولة.
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ابحث عن وظيفة حكوميه تكون امان لي ولمستقبلي خريجة علوم إداريه (جده )
أريد وظيفة حيث انني عاطل وعمري 36ومتزوج ولم أجد وظيفة وشهادتي الثانوية العامة
أريد وظيفة حكومية
حمزه عسيري ترى بكالوريوس كذا تنكتب اكتب زين عشان الناس يصدقون انك دارس صح
اريد وظيفة حكومية لاني اعمل الآن في القطاع الاهلي،واحمل بكلريوس جامعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير
لماذا محافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر شركة جوي في هذه المحافظات لاتعمل الشبكة فيها .؟
لذالك نطالب بتشغيل خدمة هذه الشركة.
ولهم منا جزيل الشكر والتقدير.