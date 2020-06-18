الموارد البشرية نافية وقف الوظائف: تحروا الدقة
بعد تداول شائعة وقف البنود حددت موقعها مصدرًا رسميًا للأنباء

الموارد البشرية نافية وقف الوظائف: تحروا الدقة

2020/06/18
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المواطن ـ نداء عادل

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، الخميس 18 حزيران/يونيو 2020، أنَّ موقع الوزارة هو المصدر الوحيد الذي تُستقى منه المعلومات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الهزاني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “الوزارة تودّ التنويه على ضرورة انتقاء المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وخدماتها ونطاق عملها، عبر ما ينشر في موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية فقط”.

جاء ذلك إثر نشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أنَّ الموارد البشرية، توقف التوظيف على جميع البنود بالدوائر والجهات الحكومية، التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة.

وبذلك تنفي الوزارة ما تم تداوله من إيقاف التوظيف وفق الشائعات المتداولة.


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6 تعليقات
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ساره
ساره
1 ساعة

ابحث عن وظيفة حكوميه تكون امان لي ولمستقبلي خريجة علوم إداريه (جده )

0
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أبو حميد
أبو حميد
2 ساعة

أريد وظيفة حيث انني عاطل وعمري 36ومتزوج ولم أجد وظيفة وشهادتي الثانوية العامة

0
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بدر طلال سعيد العمري
بدر طلال سعيد العمري
4 ساعة

أريد وظيفة حكومية

0
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مكي الصحبي
مكي الصحبي
6 ساعة

حمزه عسيري ترى بكالوريوس كذا تنكتب اكتب زين عشان الناس يصدقون انك دارس صح

Last edited 6 ساعة by مكي الصحبي
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حمزة ابراهيم احمد العسيري
حمزة ابراهيم احمد العسيري
8 ساعة

اريد وظيفة حكومية لاني اعمل الآن في القطاع الاهلي،واحمل بكلريوس جامعة.

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سعد بن مرضي آل عشوان الدوسري
سعد بن مرضي آل عشوان الدوسري
11 ساعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير
لماذا محافظة السليل ومحافظة وادي الدواسر شركة جوي في هذه المحافظات لاتعمل الشبكة فيها .؟
لذالك نطالب بتشغيل خدمة هذه الشركة.
ولهم منا جزيل الشكر والتقدير.

Last edited 11 ساعة by سعد بن مرضي آل عشوان الدوسري
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