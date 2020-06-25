مدير شركة المياه في عسير بعد أزمة الانقطاع وطوابير الانتظار : سنرفع حصة المحلاة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، رفع حصة عسير من المياه المحلاة إلى أكثر من 310 آلاف متر مكعب يوميًا بزيادة 30 ألف م3 اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

المواطن ” نشرت قبل يومين تقريرًا تضمن شكوى أهالي عسير المتكررة مع انقطاع المياه في فصل الصيف بعنوان أهالي عسير يشكون انقطاع المياه .. طوابير للحجز والحصول على صهريج “. وكانت صحيفة “” نشرت قبل يومين تقريرًا تضمن شكوى أهالي عسير المتكررة مع انقطاع المياه في فصل الصيف بعنوان

تفقد العمليات التشغيلية

وواصل الموكلي اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، تفقده للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة، إذ وقف ميدانيًا في منطقة عسير على أبرز المشروعات الجاري تنفيذها واستعراض سير أعمال التنفيذ. ويتم في عسير تنفيذ 48 مشروعًا حيويًا بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار ريال، وذلك لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية، وزيادة نسبة التغطية، لاسيما أن المنطقة تُعد الوجهة الأولى سياحيًا في المملكة خلال فصل الصيف.

رفع نسبة ضخ المياه المحلاة للمنطقة وطمأن الموكلي عملاء الشركة في المنطقة، بأنها وشريكها الرئيسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفقا على رفع نسبة الضخ للمنطقة إلى أكثر من 310 آلاف متر مكعب يوميًا بزيادة 30 ألف م3، بالإضافة إلى 10 آلاف متر مكعب من المصادر الحالية، ستدعم المنطقة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لتوفير دعمًا استثنائيًا لحصتها خلال فصل الصيف. خطط تشغيلية وأضاف المهندس الموكلي أن الشركة وضعت عددًا من الخطط التشغيلية لاستقبال موسم صيف هذا العام 2020، في منطقة عسير، من أجل توفير أكبر كمية من المياه لأهاليها وزوارها خلال هذا الفصل الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه. وشاهد الموكلي خلال زيارته مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عرضًا مرئيًا للمشاريع، ونظام إدارة الصهاريج.

وذكر الموكلي أن الفرق الميدانية جاهزة وتعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرار خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة في المنطقة، موضحًا أنه يجري دراسة جميع طلبات العملاء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تسريع تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق المتأثرة بسبب نقصها. وبيّن الموكلي أن الشركة مستمرة في تقديم كل خدماتها، ومعالجة بلاغات عملائها في جميع محافظات المنطقة ومدنها من خلال فرعها الإلكتروني: (هنا)، كذلك عبر مركز الاتصال الموحد (920001744) على مدار الساعة. ونوّه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لجميع الإجراءات والأعمال التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة لتوفير المياه للمستفيدين ولزوارها ومحافظاتها ومراكزها والقرى التابعة لها.

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