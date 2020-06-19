بؤرة الفراولة تقود المغرب لأعلى معدل إصابة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجل المغرب، الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة “معامل الفراولة”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، و76 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية يسجلها المغرب منذ ظهور أول حالة إصابة في مارس الماضي.

وحسب ما قالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في “بؤرة الفراولة” بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة (شمال غرب المملكة).

وبات مصطلح “بؤرة الفراولة” يحال على معامل وضيعات الفراولة في للا ميمونة، التي تشغل آلاف العمال والعاملات.

وسجلت هذه الضيعات والمعامل عددًا مرتفعًا من الإصابات، خلال الساعات الماضية، في وقت يستعد فيه المغرب للخروج من الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ الصحية.

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