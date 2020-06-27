بايرن ميونيخ يُنهي الدوري الألماني برباعية في فولفسبورج

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الموسم في بطولة الدوري الألماني، بالفوز على فريق فولفسبورج برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ34.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط كبير من البايرن، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كينجسلي كومان بالدقيقة الرابعة.

وعاد البايرن بعد ذلك عبر اللاعب ميكائيل كويسانسي الذي سجل الهدف الثاني للفريق البافاري في شباك فولفسبورج عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وحاول نادي فولفسبورج إحراز الهدف الأول في شباك بايرن ميونيخ، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق البافاري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر الضغط الشرس من فريق بايرن ميونيخ من أجل إضافة الهدف الثالث، حيث نجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثالث للفريق البافاري بالدقيقة الثانية والسبعين عبر ركلة جزاء.

واستمر الضغط البافاري مما أدى لإحراز الهدف الرابع عبر اللاعب الألماني توماس مولر.

وأصبح رصيد بايرن ميونيخ بعد الفوز 82 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد نادي فولفسبورج عند 49 نقطة في المركز السابع.

ليفاندوفسكي هدافًا لـ بايرن ميونيخ بالدوري:

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي تُوج هدافًا لبطولة الدوري الألماني برصيد 34 هدفًا، بعد تتويج البايرن باللقب.

وفي وقت سابق، أبدى نادي ليفربول الإنجليزي مؤخرًا، اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب النمساوي دافيد آلابا ظهير أيسر فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد موقع Liverppol ECHO مؤخرًا أن ليفربول دخل في مفاوضات مع آلابا وذلك لضمه بعد طلب من المدرب الألماني يورجن كلوب بعد أن علم باهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بضم اللاعب النمساوي.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي كان تم استئنافه الأربعاء قبل الماضي بمباراتي أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين، قبل إقامة مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي توتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، حيث سجل البرتغالي برونو فيرنانديز لـ مانشستر يونايتد بينما سجل الهولندي ستيفن بيرجوين لفريق توتنهام، وذلك قبل انطلاق مباراة إيفرتون ضد ليفربول.

يذكر أن دافيد آلابا كان فاز بلقب الدوري الألماني مع نادي بايرن ميونيخ في الموسم الحالي وللمرة الثامنة على التوالي، عقب الفوز على نادي فيردر بريمن يوم الثلاثاء قبل الماضي، بهدف دون رد سجله اللاعب البولندي المتألق روبيرت ليفاندوفسكي.

ومع اهتمام برشلونة بضم آلابا ينتظر البارشا رد من المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، وذلك من أجل التحرك للتعاقد معه من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة الإسباني فكّر في التعاقد مع أوباميانج، وذلك في حال فشل في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

في سياق آخر، يُراقب كل من برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، اللاعب الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة Ghana Soccer الغانية أن برشلونة مهتم بضم توماس بارتي مثلما نجح في ضم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأضافت الصحيفة الغانية أن إدارة برشلونة تُفكر في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي، وذلك للتعاقد معه مثلما فعلت مع غريزمان، حيث قامت بدفع 120 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي.

وكان نادي برشلونة تعادل مع نادي إشبيلية في الدوري الإسباني الجمعة الماضية؛ مما أدى لخروج المدافع الإسباني جيرارد بيكيه بعد المباراة مؤكدًا صعوبة تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في ظل وجود قوة من نادي ريال مدريد.

ولعب ريال مدريد الأحد الماضي ضد ، فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. جدير بالذكر أن نادي بايرن ميونيخ سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما نجح البايرن كذلك في التتويج بلقب كأس العالم للأندية في عام 2013، حيث أُقيمت البطولة في المغرب. يذكر أن جورتسيكا انضم لنادي بايرن ميونيخ قادمًا من نادي شالكة الألماني، كما انضم مانويل نوير للبايرن قادمًا من شالكة في عام 2011. وسبق للفرنسي فرانك ريبيري اللعب في صفوف البايرن مع الهولندي اريين روبن. ليفربول يُراقب نجم بايرن ميونيخ

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