بدء التقديم على برامج الدبلوم بـ الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء فتح التقديم على برامج الدبلوم بـ الكلية التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق اليوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في الموقع الالكتروني للمؤسسة هنا

وأتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442 هـ.

تدريب سنتين ونصف ومكافأة شهرية

وتسهم برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترة الصباحية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، كما يصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها (990) ريالًا شهريًا، ويصرف لذوي الإعاقة مكافأة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وبهدف إكساب أفراد المجتمع بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية أتاحت المؤسسة برنامج تدريبي مسائي هو الأول من نوعه في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية لأفراد المجتمع ولمدة فصل تدريبي واحد ،إضافةً إلى البرامج التدريبية المقدمة في الفترة الصباحية والذي بدأ التقديم عليها اليوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ بمختلف المعاهد الصناعية المنتشرة بمناطق المملكة والبالغ عددها 63 معهد، حيث يركز التدريب في هذه البرامج على الجانب العملي والمهاري، وتمنح تلك المعاهد شهادة معتمدة حول إتمام البرنامج.

وتسهم برامج الدبلوم في التهيئة لسوق العمل في فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية المدربة.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى استمرار فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للتقديم على البرامج التدريبية بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان)، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1442 هـ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني هنا، وإتاحة التسجيل في الكليتين خلال الفترة من 29/ 10/ 1441هـ إلى 1/ 1/ 1442 هـ. حيث تضم الكليتان العديدَ من التخصصات النوعية التي تلبي احتياج سوق العمل السعودي، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويوم أمس أعلنت الكلية التقنية في الباحة للبنين اليوم القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في برامج الدبلوم لجميع التخصصات للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخبر من هنا.

وأيضًا تبدأ الكلية في نجران استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذي القعدة الجاري، وذلك عبر موقع الكلية (هنا) بوابة القبول، فيما يمكن الاطلاع على التفاصيل هنا.

بدء التقديم على برنامج الدبلوم في الكلية التقنية

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