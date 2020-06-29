برشلونة يكشف خطته للتخلص من كوتينيو

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي برشلونة للتخلص من نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فشل في تقديم مستوى جيد مع البارشا.

وكان اللاعب البرازيلي انضم لـ بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة، لكنه لم ينجح في تقديم مستوى جيد، مما جعل البايرن يرفض دفع 120 مليون يورو لشرائه من البارشا.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة سيوافق على بيع كوتينيو مقابل 70 مليون يورو، وهي نصف قيمة المبلغ الذي دفعه برشلونة للتعاقد معه في عام 2018 من ليفربول الإنجليزي، حيث دفع البارشا وقتها حوالي 150 مليون يورو.

الأندية الإنجليزية تُراقب كوتينيو

وكانت أندية أرسنال الإنجليزي وإيفرتون الإنجليزي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أبدوا اهتمامًا بضم اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي.

وفي سياق آخر، تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

ويسعى البارشا خلال المباراة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل العودة لـ صدارة الليجا، بعدما حصل عليها ريال مدريد عقب انتصاره أمس الأحد على نادي إسبانيول بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كاسيميرو.

ومن المقرر انطلاق مباراة البارشا ضد الأتلتيكو في تمام الساعة الحادية عشر مساء الغد حيث تُقام على ملعب “الكامب نو” معقل البارشا بدون حضور جماهيري، وذلك كإجراء احترازي خوفًا من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، كان البارشا سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي سلتا فيغو بهدفين لكل فريق، حيث سجل للبارشا، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وفي وقت سابق، حرص الإسباني جيرارد بيكيه مدافع البارشا على توجيه رسالة نارية للجماهير، بعد تعادل سلتا فيغو ضد برشلونة المخيب في مباراة أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين في بطولة الدوري الإسباني.

وقال بيكيه لجماهير البارشا عبر “تويتر” : ” الأمور لم تُحسم بعد، نحن برشلونة، سوف نُقاتل من أجلكم”.

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بضغط هجومي من البارشا، الذي سعى بكل قوته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الناحية الدفاعية من لاعبي سيلتا فيغو.

كوتينيو يُتوج بلقب كوبا أمريكا

وتُوج كوتينيو بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل في صيف عام 2019، بعد الفوز على بيرو في المباراة النهائية.

ومع مرور الدقائق تمكن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة العشرين عبر ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي سيلتا فيغو بعد ذلك العودة خلال الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البارشا بهدف دون رد.

وكان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني للأتلتيكو، أكد على صعوبة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، قائلًا بأن فريقه سيقاتل ليقدم نتيجة طيبة، ضد النادي الكتالوني، خاصة أن الأتلتيكو يود الحفاظ على تواجده بالمركز الثالث، وذلك من أجل المشاركة بـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، حاول الفريق الكتالوني تأمين تقدمه بإحراز الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجح اللاعب فيدور سمولوف في إحراز الهدف الأول لـ سيلتا في مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة بالدقيقة الخمسين، بعد هجمة مرتدة فشل دفاع الفريق الكتالوني في التعامل معها.

وتوتر لاعبو البارشا بعدما تعادل معهم فريق سيلتا فيغو، لكنهم نجحوا بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز بالدقيقة السابعة والستين.

ولم يستمر تقدم نادي البارشا لفترة طويلة، لينجح نادي سيلتا فيغو في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب إياغو أسباس في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وأصبح رصيد البارشا بعد التعادل في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 69 نقطة، في المركز الثاني في الدوري الإسباني، وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الأول، بينما أصبح رصيد نادي سيلتا فيغو 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان لقاء الدور الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد سجله النجم ميسي في المباراة التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل الأتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في بطولة السوبر الإسباني في يناير الماضي، كانت أُقيمت في السعودية، ونجح الأتليتي في الفوز بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم في جدة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقبل مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، أبدى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، غضبه من محاولات البعض من الإعلام الكتالوني المساند لـ برشلونة، التقليل من تصدر الريال لمسابقة الدوري الإسباني.

وكان بعض المساندين لنادي برشلونة في الإعلام الكتالوني، أكدوا على أن صدارة الريال للدوري الإسباني، جاءت بفضل المجاملات التحكيمية.

وعلى الفور رد راموس على هذه الادعاءات قائلًا: “كل هذا الضجيج بسبب صدارتنا، إنه أمر متوقع ولكن لا يجب عليهم خلق قصص، لأنهم لم يتحدثوا من قبل عن الأخطاء التحكيمية”.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، انتهت بفوز الريال بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020 .

يذكر أن مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، كانت أُقيمت على ملعب بالايدوس معقل نادي سلتا فيغو.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ستُحدد بنسبة كبيرة، مصير البارشا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.