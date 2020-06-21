بعد رفع منع التجول .. رسالة من أمير الشرقية ونائبه للمواطن والمقيم

المواطن - الرياض

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارا من اليوم الأحد في كافة مناطق المملكة، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وقال أمير الشرقية إن قيادة المملكة بذلت الغالي والنفيس من أجل حماية صحة الإنسان، قبل أن تبدأ البلاد اليوم مرحلة جديدة في هذه الجائحة، عنوانها الالتزام وعمادها المسؤولية الذاتية باتباع ما صدر من الجهات المعنية من تعليمات.

وأضاف أنه قبل كل ذلك يجب التوكل على الله سبحانه بالقول والفعل، داعياً الله أن يحمي البلاد من كل مكروه.

بدوره وجه، نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة لأهالي المنطقة بمناسبة رفع التجول قال فيها: “نحن على موعد جديد.. مرحلة نراهن فيها على الوعي الذاتي، والحرص على اتباع التعليمات والإرشادات.. مستشعرين ما بذلته الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده- يحفظهما الله”.

وأضاف سموه: “إننا بعد التوكل على الله، والأخذ بالأسباب مؤمنين أن هذه المرحلة ستمضي بمشيئة الله، متى ما اتبعنا التعليمات، واستشعرنا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.. حمى الله بلادنا من كل مكروه”.

وكانت الداخلية أعلنت أمس رفع منع التجول اعتبارا من صباح اليوم فيما صرح مصدر مسؤول في الوزارة ، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

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