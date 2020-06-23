بمشاركة وزير الخارجية .. مجلس الجامعة العربية يناقش القضية الليبية

المواطن - الرياض

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية.

وعُقد الاجتماع – عبر الاتصال المرئي – برئاسة معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومشاركة معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب، ومن يمثلهم.

وناقش الاجتماع الذي جاء بناءً على طلب جمهورية مصر العربية، الأوضاع الأخيرة في ليبيا، إضافة إلى موضوع سد النهضة.

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