بهدف عكسي.. أتلتيكو مدريد يحسم مباراته ضد ليفانتي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الأتلتي بهدف دون رد.

ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأت مباراة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد بشكل سريع، وأسفر ضغط الفريق الضيف عن تسجيل برونو جونزاليس لهدف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، ليحاول الفريقان إحراز هدف جديد في الشوط الأول، ولكن دون جدوى.

واستمرت المحاولات مع بداية أحداث الشوط الثاني، إلا أنهم لم يتمكنوا من هز الشباك، لتنتهي مباراة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد بتحقيق الأتلتي لفوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب الدوري الإسباني:

ورفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 55 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي عند 38 نقطة ليحتل المركز الـ11، ويمكن الاطلاع على ترتيب الليغا دون تقنية الفيديو عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد بالجولة الـ31، رفع الأتلتي عدد مباريات الفوز في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم إلى 14، مقابل 13 تعادل و4 هزائم، فيما هُزم ليفانتي في 15 مواجهة وتعادل 5 مرات وخسر 11 مرة.

الدوري الإسباني:

وفي المباراة الثانية، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد ضد خيتافي وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تمكن الفريق الضيف من التقدم في الدقيقة 41 عن طريق خايمي ماتا، وتعادل إنيس أونال في الدقيقة 50.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد إلى 34 نقطة ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، ورفع خيتافي رصيده إلى 49 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

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