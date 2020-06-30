تجارة الشرقية تنفذ 8,795 جولة رقابية وتضبط 972 مخالفة
خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذي القعدة

تجارة الشرقية تنفذ 8,795 جولة رقابية وتضبط 972 مخالفة

2020/06/30
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تجارة الشرقية تنفذ 8,795 جولة رقابية وتضبط 972 مخالفة تجارة الشرقية تنفذ 8,795 جولة رقابية وتضبط 972 مخالفة
المواطن - الشرقية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية 8795 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذي القعدة 1441هـ؛ وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية، الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات، وأسفرت عن تحرير 972 غرامة فورية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت هنا.



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