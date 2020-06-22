تدريبات فردية تُجهز عامر شفيع

المواطن - مروة نبيل

يستعد حارس مرمى الفيحاء والمنتخب الأردني الأول، عامر شفيع، لبدء تدريبات فردية بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، من أجل المحافظة على جاهزيته البدنية والفنية تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي مجددًا.

عامر شفيع:

ومن المقرر أن يقود تدريبات عامر شفيع الفردية، مدرب حراس مرمى المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، الفرنسي أليكس؛ نظرًا لتواجده في العاصمة عمان خلال الفترة الحالية.

وقضى حارس مرمى فريق الفيحاء الأيام الماضية بصحبة أسرته، وذلك بعد دخوله الحجر الصحي عقب عودته من السعودية مؤخرًا، وذلك كإجراء احترازي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيلتحق عامر شفيع بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في منتصف شهر يوليو المقبل، في حال استمرار خطة استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعده دون تغيير، وذلك وفقًا لـ”كووورة”.

وتهتم إدارة نادي الفيحاء بحارس مرمى الفريق الأول، عامر شفيع وتحرص على الاطمئنان عليه بشكل مستمر، خاصة أنه أصبح واحدًا من الأعمدة الأساسية في تشكيلته خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد حارس المرمى الأردني عامر شفيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في شهر يونيو الجاري، وتسعى الإدارة لتمديد عقده واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الفيحاء:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، ويطمح لتحسين نتائجه في الـ8 مباريات المتبقية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 9 مواجهات، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتطمح إدارة نادي الفيحاء في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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