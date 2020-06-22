تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية

المواطن - متابعة

كشف مصدر طبي من مستشفى العزل الذي تتواجد به الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أسابيع، مشيراً إلى أن حالتها تتدهور.

وقال المصدر إن الفريق الطبي اضطر إلى وضع الفنانة رجاء الجداوي، على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلاً من جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين والذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين بعد تدهور حالتها بحسب اليوم السابع.

وأوضح أن “الفنانة الجداوي، ما زالت داخل العناية المركزة، وتم نقلها من جهاز CPAP، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي إلى ‎%‎55”.

وأشار المصدر إلى أن “الفنانة رجاء الجداوي أجرت، منذ دخولها المستشفى، 3 تحاليل، على فترات، وجاءت كلها إيجابية”.

من جانبها علقت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على إعلان فقدان والدتها الوعي أثناء فترة تواجدها بمستشفى الإسماعيلية بعد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

وكتبت أميرة دعاءً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلاً”.

يذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي تأكدت إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ليتم نقلها، مساء إلى أحد المستشفيات شمال القاهرة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، في ذلك الوقت أنها فوجئت بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها، حيث تخطت 39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء التحاليل التي صدرت بنتيجة إيجابية، ودخلت الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

كما أشارت أميرة إلى أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إذ أقنعتها الأخيرة بالعدول عن نقل والدتها إلى المستشفيات الخاصة، وأكدت وزير الصحة لأميرة بأن الفنانة ستتلقى الرعاية المناسبة في المستشفيات الحكومية، حيث تم نقلها لمستشفى العزل الصحي المخصصة للمصابين بـ كورونا في محافظة الإسماعيلية.

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