ترامب لا يرتدي الكمامة والسبب!

المواطن - متابعة

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار: إن الظروف الفريدة للرئيس دونالد ترامب هي سبب عدم وضعه كمامة، رغم حث حكومته المواطنين على القيام بذلك.

وفي حديثه عن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها في بعض الولايات، قال عازار: يجب على الناس أن يتحكموا في سلوكياتهم الخاصة عن طريق التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات قدر المستطاع.

لكن عازار، وفقًا لأسوشيتد برس، يقول: إن ترامب ليس مضطرًّا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام، وهو في ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا.

ورفض عازار القول ما إذا كان قد طلب من الرئيس الأمريكي وضع كمامة.

وقال لشبكتي “سي إن إن” و”إن بي سي”: إن رسالته الخاصة إلى الشعب الأمريكي هي اتخاذ الاحتياطات من أجل “الصحة العامة”.

وقال الحاكم الديمقراطي لواشنطن، جاي إنسلي: إن ترامب يجب أن يقضي المزيد من الوقت في نشر تغريدات بشأن وضع الكمامات للحماية بدلًا من حماية الآثار.

وأضاف لشبكة سي بي إس: “نحن بحاجة إلى رئيس يهتم أكثر بالأمريكيين الأحياء وأقل بالكونفدراليين الموتى”، في إشارة إلى اهتمام ترامب بحماية تماثيل قادة تاريخيين تم تحطيمها مؤخرًا، بالتزامن مع احتجاجات ضد “عنف وعنصرية” الشرطة.