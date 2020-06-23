ترامب يتوعد مخربي التماثيل: السجن 10 سنوات في انتظاركم

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن عددًا من الأشخاص تم توقيفهم في العاصمة واشنطن بتهم التخريب، الذي وصفه بـ”المشين”، لتمثال أندرو جاكسون الرائع في حديقة لافاييت.

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه تم تشويه كنيسة سان جونز من الخارج عبر الشارع.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تلك الجرائم عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.. ثم توجه للمخربين بالقول: “احذروا!”

وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأمريكي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددًا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها.

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