ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد اليوم؛ نظرًا لتعادل برشلونة أمام سيلتا فيغو بالأمس.

إسبانيول ضد ريال مدريد:

ويلعب إسبانيول ضد ريال مدريد اليوم على ملعب “باور 8″، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

ويطمح المرينغي لخطف نقاط مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد اليوم، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، واستغلال تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وتعادله أمام سيلتا فيغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة ضد سيلتا فيغو:

ولعب برشلونة ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم البارشا مرتين، إلا أنه فشل في الحفاظ على تقدمه ليكتفي بالحصول على نقطة واحدة.

وسجل ثنائية الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو بالأمس الأوروغوياني لويس سواريز عند الدقيقتين 20 و66، فيما هز شباك البارشا فيدور سمولوف وياجو أسباس في الدقيقتين 50 و88.

ترتيب الدوري الإسباني:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ولكنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ58 نقطة.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا برصيد 54 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فياريال، ثم خيتافي بـ49 نقطة، يليه ريال سوسيداد برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن فالنسيا، وحل أتليتك بلباو تاسعًا بـ45 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ43 نقطة، ثم ليفانتي بـ41 نقطة بالتساوي مع أوساسونا، وبفارق 4 نقاط عن ريال بيتيس، يليه بلد الوليد بـ35 نقطة، متساويًا مع ألافيس.

وقع سيلتا فيغو في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن إيبار، ثم ريال مايوركا بـ26 نقطة، ثم ديبورتيفو ليجانيس برصيد 25 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول جدول ترتيب الليغا بـ24 نقطة.