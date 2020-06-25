تسلق السور وقتل صاحب البيت وزوجته طعنًا للسرقة!

المواطن - متابعة

قبضت شرطة دبي على قاتل من الجنسية الآسيوية، طعن رجلاً وزوجته من جنسية آسيوية أخرى، وذلك أثناء عملية سرقة لإحدى الفلل السكنية في دبي، بعد أن سبق له العمل في المنزل مع شركة صيانة كان يعمل فيها، وتم ضبطه خلال أقل من 24 ساعة فقط من تلقي البلاغ.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن عمل فرق البحث الجنائي في الواقعة كان احترافياً منذ تلقي البلاغ حتى ضبط الجاني، إذ تم ضبطه في أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ، ما يدل على المهنية العالية وسرعة الاستجابة لرجال البحث والتحري، بحسب البيان الإماراتية.

وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي أن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة باستغاثة فتاة من الجنسية الآسيوية تفيد بأن هناك شخصاً مجهول الهوية اقتحم منزلاً في إحدى مناطق دبي، وقام بطعن والديها بواسطة سلاح أبيض، لافتاً إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقلت دوريات شرطة دبي، وخبراء الأدلة الجنائية، وضباط البحث والتحري بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة، وتبيّن أن الحادثة وقعت في فيلا تتكون من طابقين، وتسكنها عائلة آسيوية تتكون من 4 أفراد، رب الأسرة الذي يعمل مديراً تنفيذياً لإحدى الشركات، وزوجته من نفس الجنسية، ولديهما ابنتان، الأولى تبلغ من العمر 18 عاماً، والثانية 13 عاماً.

تسلق سور المنزل وقتلهم

وأضاف أنه بجمع الاستدلالات في مسرح الجريمة، تبين أن هنالك شخصاً مجهول الهوية تسلق من سور المنزل الخلفي، ومن ثم دخل للمنزل عن طريق الشرفة التي كانت غير محكمة الإغلاق، وكانت العائلة نائمة، ولاحظ وجود محفظة بها 2000 درهم، استولى عليها ثم توجه إلى الطابق العلوي ليدخل الغرفة الرئيسية التي يقطن فيها الزوج والزوجة للبحث عن مبالغ مالية ومجوهرات، وأثناء تفتيشه للغرفة شعر به الأب وقام بطعنه بالسكين الذي كان يحمله، واستيقظت الأم بناء على صراخ الزوج، فقام بطعنها أيضاً، واستمر في طعن كلا الزوجين لإسكاتهما تماماً، وعلى أثر الصراخ، استيقظت الابنة التي تبلغ من العمر 18 عاماً، فسارت إلى غرفتهما لتشاهد أباها وأمها ملطخين بالدم.

وتابع العميد جمال سالم الجلاف أن الابنة حين شاهدت المتهم يتوجه خارجاً من المنزل ملطخاً بالدماء وبيده أداة الجريمة (السكين)، قام بمهاجمتها وطعنها طعنة سطحية برقبتها، ثم لاذ بالفرار، مشيراً إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل والاستعانة بمركز تحليل البيانات الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإجراء مسح شامل للمنطقة القريبة من مكان الحادث للبحث عن أي آثار مادية قد تدل على مرتكب الجريمة.

وأشار إلى أنه أثناء عملية التمشيط تم العثور على أداة الجريمة (السكين) على بعد كيلومتر من موقع الجريمة، وتم تحريز أداة الجريمة من قبل خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية منها، وبمواصلة عمليات البحث والتحري تم الاشتباه من قبل خبراء التحليل بمركز تحليل البيانات الجنائية بشخص من الجنسية الآسيوية يقيم بإحدى الإمارات المجاورة، وعليه تم إعداد كمين محكم للقبض عليه، وبعد أقل من 24 ساعة من استلام البلاغ تم القبض على المتهم المذكور.

أوضح العقيد عادل الجوكر، مساعد المدير العام لشؤون البحث الجنائي، أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة بعد التخطيط لسرقة الفيلا، وقيامه بشراء السكين في يوم ارتكابه للجريمة من منطقة بعيدة عن سكنه، مشيراً إلى أن المجرم أفاد بأنه منذ حوالي سنة كان يعمل بإحدى شركات الصيانة، وأثناء ذلك كانت الشركة تقوم بأعمال صيانة في فيلا المجني عليه، وأنه شاهد مبالغ مالية كبيرة بجانب إحدى الطاولات أثناء وجوده في الفيلا، وهو ما دفعه للتفكير باقتحام الفيلا وسرقتها.

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