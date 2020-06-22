تصرف نيمار يؤكد بقاءه في باريس وتجاهل برشلونة

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة، رفضت عرض نيمار وذلك بسبب تأكدها من صحة موقفها القانوني في قضية نيمار.

وكان نيمار انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة.

وفي وقت سابق، كان نادي برشلونة الإسباني فكّر في التعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، وذلك في حال فشل في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

في سياق آخر، يُراقب كل من برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، اللاعب الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة Ghana Soccer الغانية أن برشلونة مهتم بضم توماس بارتي مثلما نجح في ضم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأضافت الصحيفة الغانية أن إدارة برشلونة تُفكر في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي، وذلك للتعاقد معه مثلما فعلت مع غريزمان، حيث قامت بدفع 120 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي.

وكان نادي برشلونة تعادل مع نادي إشبيلية في الدوري الإسباني الجمعة الماضية، مما أدى لخروج المدافع الإسباني جيرارد بيكيه بعد المباراة مؤكدًا صعوبة تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في ظل وجود قوة من نادي ريال مدريد.

من ناحية أخرى، سبق لنادي برشلونة، أن أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية مؤخرًا أن لاوتارو مارتينيز لن ينضم لـ برشلونة وذلك بسبب الاختلاف في قيمة الصفقة المادية.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن البارشا لن يستطيع ضم لاوتارو مارتينيز بسبب المطالب المادية لنادي إنتر ميلان.

وكان نادي إنتر ميلان طلب الحصول على 85 مليون يورو، بينما رغب برشلونة في دفع 65 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان اهتم بضمن لاوتارو مارتينيز ليكون خليفة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وفي وقت سابق، صرّح المدافع الإسباني جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تصريحًا مقلقًا لجماهير البارشا وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة إشبيلية ضد برشلونة التي أُقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وكان بيكيه صرّح بعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة قائلاً بأنه من الصعب على برشلونة الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري، في ظل وجود منافسة قوية من نادي ريال مدريد.

وأكد بيكيه بعد لقاء إشبيلية ضد برشلونة، أن الأمور أصبحت أصعب على ناديه الكتالوني بعد التعادل السلبي.

وكانت مباراة إشبيلية ضد برشلونة أُقيمت على ملعب بيزخوان سانشيز معقل فريق إشبيلية في إقليم الأندلس.

وبعد نهاية مباراة إشبيلية ضد برشلونة، يستعد البارشا لمواجهة أتلتيك بلباو يوم غد الثلاثاء في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، بينما يواجه إشبيلية فريق فياريال اليوم الاثنين.

وكان نيمار، شارك مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم عامي 2014 و 2018، حيث ودع منتخب البرازيل البطولة في 2014 من دور نصف النهائي، بعد الخسارة الثقيلة من منتخب ألمانيا بسباعية مقابل هدف، بينما ودع منتخب البرازيل مونديال 2018 من دور الثمانية، وذلك بعد الخسارة من منتخب بلجيكا بثنائية مقابل هدف.

من ناحية أخرى، يذكر أنه بعد نهاية مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، أصبح الرصيد التهديفي للمدافع سيرخيو راموس لاعب الريال سبعة أهداف في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، وذلك بعد هدفه الذي سجله من ركلة جزاء في شباك نادي ريال سوسيداد.

وكان راموس سجل 68 هدفًا في الدوري الإسباني، ليكون المدافع الأعلى تهديفيًا متخطيًا عدد أهداف اللاعب الهولندي رونالد كومان مدافع برشلونة الأسبق.