تعافي (2213) حالة من فيروس كورونا .. والرياض تتصدر بـ 668 إصابة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2213) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (101,130) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3.379) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

الرياض 668، وجدة 342، ومكة المكرمة 340، والدمام 225، والقطيف 216، والطائف 179، والمدينة المنورة 165



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في تصريح سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، موضحًا أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.

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