تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين

المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 210.49 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 192.95 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 184.18 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 157.87 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 122.78 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 105.24 ريال وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,546 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,473 ريالًا.

وعالميًّا، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بنسبة 1.22% مقارنة ببداية جلسة التعاملات.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 20.9 دولار للأوقية لتصل إلى 1743.8 دولار بنهاية التعاملات.

وتأثر سوق الذهب خلال الفترة الماضية منذ بداية جائحة كورونا، وتراجع الإقبال على الشراء نتيجة إغلاق قاعات الأفراح وإغلاق المحلات في أوقات معينة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر