مؤتمر الصحة غدًا يسلط الضوء على مستجدات فيروس كورونا

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على المتحدثين وأهم المواضيع في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، المقرر إقامته يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا.

يتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي، ويكشف حقائق جديدة عن فيروس كورونا، كما يرد على الاستفسارات الشائعة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

الحالات الجديدة في السعودية:

يكشف العبدالعالي خلال المؤتمر أيضًا عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات التي تم إجراؤها لكشف فيروس كورونا في السعودية.

وأيضًا، يتحدث خلال المؤتمر غدًا الدكتور خالد العبدالكريم الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية ليستعرض الجديد بشأن عيادات تطمن ومراكز تأكد.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الصحة بشأن مؤتمر الغد عبر الرابط هنا.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3,943حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2,363 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (186436) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (127118) حالة.

وكان العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المتحدث أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

عودة الحياة لطبيعتها:

وكانت السعودية سمحت بعودة الحياة لطبيعتها إلى ما قبل فرض منع التجول، فيما لفت متحدث الصحة إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

يذكر أن الوزير توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد 29 شوال.

الصحة تعلن تسجيل 3,943 حالة كورونا جديدة وتعافي 2,363