توزيع حالات كورونا الجديدة .. الهفوف تسجل 433 وإجمالي الحالات الحرجة 2285

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3943) حالة بكافة مناطق المملكة.

كما أعلنت الصحة عن تعافي (2363) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (127118) حالة.

عدد الحالات النشطة في السعودية

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57719) حالة من بينها (2285) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (186436) حالة، توفي منهم (1599) بعد تسجيل 48 وفاة جديدة اليوم.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، بحسب المدن السعودية، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الهفوف 433 حالة ولا زالت تتصدر الإصابات منذ عدة أيام فيما تراجعت الإصابات في الرياض بشكل متواصل لتسجل اليوم 363 والدمام 357، مكة المكرمة 263، القطيف 219، جدة 212، الطائف 208.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يتضح من الشكل التالي: