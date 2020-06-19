توقعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

المواطن-حسن عسيري-أبها

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، وأكّدت على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتِّباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، أن ذلك يأتي بعد ما ورد من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات وتهامة وشرق منطقة عسير، خلال اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020

وشدّد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى أنَّ الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، راجين للجميع السلامة الدائمة.

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