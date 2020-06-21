جاستين بيبر متهم بالاعتداء الجنسي من قِبل سيدتين 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تعرض المغني والممثل جاستين بيبر إلى اتهام من قِبل سيدتين، زعمتا أنه قام بالاعتداء عليهما، فعلى ما يبدو فإن حملة METoo أو أنا أيضًا، تعود بشكل جديد على شكل هاشتاق speakingout، وكلاهما حملتان تشجعان السيدات على الحديث عن تجارب الاعتداء التي تعرضن لها من قِبل المشاهير.

وشاركت سيدة من حساب مجهول أطلقت على نفسها اسم دانييل، قصتها، متهمة فيها جاستين بيبر بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2014، وقالت إن ذلك حدث بتدبير من مدير أعماله سكوتر براون.

وتابعت: كنت مع أصدقائي لحضور حفل لجاستين بيبر حين اقترب منا رجل وسألنا عما إذا كنا نرغب في الخروج بعد العرض؛ لمقابلة جاستن بيبر، فصحنا بحماس نعم بالتأكيد، وبالفعل قابلناه في فندق فور سيزونز.

وأضافت: بعد ذلك أخذني جاستين بيبر إلى غرفة أخرى، وأجبرني على الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص وإلا سأواجه مشاكل قانونية خطيرة.

وردّ على ذلك الادعاء، أليسون كاي، مديرة شركة SB Projects منذ 12 عامًا، قائلة إن هذه من المستحيل أن تكون هذه القصة حقيقية، مضيفة أن جاستين بيبر لم يقم بحجز في فندق فور سيزونز بل كان معها في فندق في أوستن.

وبعد قصة السيدة دانييل، شاركت أخرى تُدعى كادي قصتها التي وقعت عام 2015 على حد زعمها قائلة: في الرابع من مايو 2015، ذهبت أيضًا لحفل بيبر وكنت أرغب في الحصول على صورة شخصية معه، عندها قابلت مايكي، حارسه الشخصي، وأعطاني رقم هاتفه، ثم ظهر بيبر.

وتابعت: بدأنا في التحدث باللغة الفرنسية، وأمسك يدي لكني اعتذرت بلطف وذهبت حمام السيدات، وفوجئت بأنه جاء ورائي.

ثم تحدثت كادي عن كيفية رفضها لطلبه بعد أن حاول فرض نفسه عليها ثم ركلته وهربت.

ولم يعلق جاستين بيبر على اتهام السيدتين له.

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