جستنيه يُلمح لتأجيل ديربي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ألمح الناقد الرياضي عدنان جستنيه إلى إمكانية تأجيل ديربي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع عودة منافسات الدوري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين: “لظروف الطيران وجداول مواعيدها أغلب ظني أن مباريات الديربي بين النصر والهلال، والأهلي والاتحاد لن تُجرى في مواعيد إقامتها، سيكون هناك تعديل”.

وتابع جستنيه: “ستكون هناك تعديلات على بقية المباريات، قابلة للتأخير والتقديم”.

وفي وقت سابق، رد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر على الأقاويل التي انتشرت بالفترة الأخيرة حول وجود نية لتأجيل ديربي الهلال والنصر، المقرر إقامته مع عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر بغلف عبر حسابه في “تويتر” فيديو للاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر وهو يتدرب ملاكمة حيث قال بشكل ساخر: “ترى بيزعل عليكم، مليش دعوة”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، حقيقة وجود رغبة لتأجيل مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يعتزم طلب إقامة مباراة النصر والهلال على ملعب الجامعة فزاد خوف بعض إعلاميي الهلال وبعضهم طلب التأجيل، وبعضهم أراد إلصاق التأجيل بأنه مطالب نصراوية، لا لتأجيل الديربي، إقامة المباريات على مواعيدها حق مكتسب للجميع، والتأجيل مرفوض من قبل إدارة النصر، جملة وتفصيلًا”.

يذكر أن ديربي الهلال والنصر، في الدور الأول من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان أُقيم يوم 27 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقبل انطلاق ديربي الهلال والنصر، يُسابق نادي النصر، الزمن وذلك من أجل ترتيب كافة أموره والاستعداد بشكل أمثل مع عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وقابل الهلال والنصر، مشكلة كُبرى تتمثل في تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو الحالي، والموسم لم يُستكمل بعد في السعودية، حيث يحق لهم الرحيل عن أنديتهم والانضمام لأندية أخرى، في حال لم يتوصلوا لاتفاق لتمديد أو تجديد العقود مع إداراتي الهلال والنصر.

ومع اقتراب عودة منافسات الدوري، تحرك النصر بصورة أذكى وأسرع من الهلال لتمديد عقود لاعبيه المؤثرين في الفريق.

وكثفت إدارة النصر مفاوضاتها في الوقت الحالي مع البرازيلي مايكون وذلك من أجل الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ“البلاد”، بينما ذكرت صحيفة “الرياض”، أن إدارة النصر نجحت في مفاوضاتها مع البرازيلي بيتروس حول تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق خلال شهر يونيو الجاري، حيث وافق بيتروس على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق النصراوي.

على الجانب الآخر في نادي الهلال، يبحث الأزرق عن تجديد عقود كل من محمد الشلهوب ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ، خاصة أن الثلاثي سينتهي عقده في صيف العام الجاري وفقًا لـ“جول”، كما لم تنجح الإدارة الهلالية بعد في تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو.

ويحتل الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والنصر، نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” 4 شروط وذلك من أجل العودة للتدريبات، حيث جاءت كالتالي: “تجهيز مقر النادي بشكل كامل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، تركيب أجهزة لقياس الحرارة والكشف الطبي الذاتي بتقلبات متطورة، إجراء مسحة طبية على كافة اللاعبين وجميع العاملين بالنادي بالتعاون مع وزارة الصحة، وعودة التدريبات ستكون بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع”.

وأكد بيان النصر أن الفريق الأول سيُجري تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بدء معسكره الإعدادي.

وكانت وزارة الرياضة، أكدت على أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستعود في الرابع من أغسطس المقبل، كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباريات دوري المحترفين سوف تنتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال في الموسم الماضي وبالجولة الأخيرة.

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