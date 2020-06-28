جمال عارف لـ المركز الإعلامي لـ الاتحاد: أخبار تتوزع يسرة ويمنة !

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي جمال عارف، المركز الإعلامي في نادي الاتحاد؛ وذلك بسبب عدم البت في أمر الشائعات والأخبار التي تخرج عن العميد، دون الكشف عن مصدرها الرئيسي.

وغرّد جمال عارف عبر حسابه في “تويتر” : “مازالت أخبار العميد، تتوزع يسرة ويمنة، مع أن المفترض نشرها يكون عن طريق المركز الإعلامي، المشكلة حتى الصور الخاصة وجدناها في حسابات أخرى مع أن الواجب أن تكون هذه الصور خاصة بالمركز الإعلامي ومن خلاله تُوزع لـ الآخرين.

وأضاف عارف: “طالبنا كثيرًا بهذا الأمر، ويبدو أن الوضع سوف يستمر، طالما أن العلاقات تتحكم”.

وفي وقت سابق، قرر نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، منح لاعبي الفريق الكروي الأول الرواتب المتأخرة، وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

الاتحاد يُسلم المستحقات المتأخرة

واتجهت الإدارة الاتحادية إلى تسليم كافة اللاعبين الرواتب المتأخرة سواء للاعبين الأجانب أو المحليين، حسبما كان الاتفاق مع رابطة دوري المحترفين وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت الصحيفة أن نجوم العميد تسلموا رواتب شهر فبراير الماضي بشكل كامل، مع تسلم 75% من مستحقات شهر مارس، بينما نالوا 50% من رواتب شهري إبريل ومايو في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ويأتي هذا القرار السليم، من قبل إدارة الاتحاد وذلك من أجل الاستقرار في صفوف الفريق الكروي الأول من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري.

وفي سياق آخر، يبدو أن اللاعب المغربي كريم الأحمدي ورط ناديه الاتحاد، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد رفضه تمديد عقده مع العميد.

ويسعى العميد إلى تجديد عقد اللاعب المغربي حتى نهاية الموسم، حيث سوف يُستكمل الموسم في الرابع من أغسطس المقبل.

الاتحاد يستعد لحسم مصير الأحمدي

وسيحسم نادي الاتحاد مصير لاعبه المغربي بعد الاجتماع معه بجدة هذا الأسبوع، حيث ستشهد المفاوضات الأخيرة حول تمديد عقده وفقًا لـ“عكاظ”.

وكان كريم الأحمدي ألمح إلى رغبته في العودة لـ الدوري الهولندي في صيف العام الجاري، وخلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق آخر، يستعد نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بدءًا من الرابع من أغسطس المقبل.

ونشر الإعلامي علاء سعيد المهتم بأخبار العميد صورة لكاريلي مع أجانب العميد “رومارينهو وجوناس وبرونو أوفيني” عبر حسابه في “تويتر” وذلك في طريقهم إلى جدة استعدادًا للانضمام إلى تدريبات العميد.

وفي سياق آخر، يعتزم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك توجهًا في نادي الاتحاد لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البارزين في فئة الشباب، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة كاريلي على التعرف على إمكانيات لاعبي فريق الشباب عن قرب والنظر في إمكانية الاستفادة منهم مستقبلًا، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول. وكان كاريلي قد أبدى رغبته في تأجيل عودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحين عودته إلى السعودية خلال الفترة المقبلة. وبدأت إدارة الاتحاد في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من شهر أغسطس المقبل. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم. ونجح العميد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا، ويطمح في أن يتحسن أداؤه بعد استئناف النشاط الرياضي. يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. وفي سياق آخر، وضعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عدة خيارات بديلة في حالة عدم إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في محافظة الطائف. وتضمنت خيارات الإدارة الاتحادية مدينة أبها والباحة أو خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في مقر النادي بجدة، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

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