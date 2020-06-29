جنوب إفريقيا تتصدر إصابات كورونا في القارة السمراء

المواطن - متابعة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا إلى مستوى جديد، يتجاوز 371000، بينها 9448 حالة وفاة، فيما تصدرت جنوب إفريقيا الإصابات بالفيروس.

ونشرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإحصاءات الجديدة، أمس الأحد.

7210 حالات جديدة:

وتضم جنوب إفريقيا أكثر من ثلث إصابات القارة، حيث سجلت 7210 حالات جديدة، في أكبر زيادة يومية لدولة إفريقية حتى الآن.

وقال بيان صادر عن وزير الصحة زويليني مخيز: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بلغ الآن 131800 إصابة مؤكدة، بينها 2413 حالة وفاة بمعدل 1.8 بالمائة.

وتضم مقاطعة كيب، الواقعة غرب جنوب إفريقيا، التي تضم مدينة كيب تاون، 45 بالمائة من الحالات. لكن مقاطعة غوتنغ، التي تضم أكبر مدن البلاد مثل جوهانسبرغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد تصاعدًا في انتشار الفيروس، تمثل 26 بالمائة من الإصابات في البلاد.

وتضم مقاطعة إيسترن كيب، التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، 18 بالمائة من الحالات في البلاد.

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