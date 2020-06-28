حالات كورونا في الكويت ترتفع 551 إصابة جديدة

المواطن - متابعة

ارتفعت كورونا في الكويت بمقدار 551 بعدما كشفت وزارة الصحة الكويتية عن آخر الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

إجمالي حالات كورونا في الكويت

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942 ، كما كشفت الصحة عن تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ551 السابقة تضمنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 89ر61 في المئة و210 لغير الكويتيين بنسبة 11ر38 في المئة.

عدد حالات فحص كورونا في الكويت

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد مَن يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9100 حالة.

وحول مراكز

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شخصًا؛ وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وأفاد السند بأن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3814 مسحة مشيرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 379338 فحصًا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 35494 حالة بتعافي 908 إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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