حساب المواطن : لا يلزم حذف المستقل إذا تحول لتابع

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن تأثير تحول الفرد من مستقل إلى تابع حال لم يتمكن من إرفاق المستندات الدالة على إثبات الاستقلالية.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من أحد المستفيدين إنه ليس من الضروري حذف الحساب من البرنامج، عند التحول من مستقل إلى تابع لرب الأسرة.

وتابعت خدمة المستفيدين: إنه لا يلزم حذف الحساب.. وفي حال تمت إضافة تابع قبل تاريخ 10 يونيو 2020 ستتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ رب الأسرة، باستيفاء المستفيد المستقل لشروط الأهلية عن طريق حسابه ثم الدخول على دراسة الأهلية بعد صدور نتائج الأهلية عن شهر يوليو.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.