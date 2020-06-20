حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق في هذه الحالات

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن طريقة إدارة المرفقات بالحذف أو التعديل والتوقيتات التي يسمح فيها بالتعديل والحذف وتلك التي لا يسمح فيها بأية تغييرات على المرفقات.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر تويتر سؤالاً من مواطن قال فيه: كيف أحذف مرفقًا أرفقته من قبل؟ وردت عليه بالقول: في حال كان المستند ” تحت الإجراء ” لا يمكنك حذفه أو التعديل ويمكنك حذف المستند في حال تم الرد عليه بالرفض.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال تم رفض المرفق بإمكانك الدخول للبوابة ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب ومن ثم إدارة المرفقات وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.

وفي وقت سابق شدد حساب المواطن على أن المرفقات يجب أن تكون بصيغة PDF أو GPJ ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجا بايت.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخراً عدداً من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عاماً أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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