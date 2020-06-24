حساب المواطن يرد على استفسارات بشأن الاعتراض وفتح التسجيل

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست اهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

آلية الاعتراض على الدعم

وأضاف حساب المواطن في ردود له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه في حالة تم تقديم اعتراض الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ولخدمة المستفيدين بشكل أفضل يمكن التواصل على رقم الاتصال الموحد 19912 ، أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب للمشكلو من خلال الرابط: هنا.

إرفاق المستندات

كما أوضح البرنامج أنه بالإمكان ارفاق المستند وفي حال لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة قبل 10 يونيو 2020 ستكون حالة الأهلية لدى المستفيد “غير مؤهل” لدفعة شهر يوليو ولن يتم صرف الدعم وسيلزم تقديم اعتراض على عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة من المستفيد في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي وقت سابق شدد حساب المواطن على أن المرفقات يجب أن تكون بصيغة PDF أو GPJ ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجا بايت.

حالات الدفعات

كما شرح حساب المواطن حالات الدفاعات الأربع حيث قال: إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع حساب المواطن أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

كما أوضح طريقة تعديل الحالة الوظيفية في البرنامج، وقال إنه يتم تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)، وفي حالة عدم وجود وظيفة يتم اختيار “لا توجد وظيفة” وحذف الدخل السابق، ولابد من الإفصاح عن دخل “ساند” واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند” والإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة.

ضوابط جديدة للبرنامج:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

دفعة يونيو:

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته- 0.03%.

ويمكن الاطلاع على المزيد من الاستفسارات بشأن حساب المواطن عبر الرابط التالي هنا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر