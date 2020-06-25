حفريات تتربص بمركبات الأهالي بحي النهضة في أبها
مطالبات لأمانة عسير بسرعة معالجتها

حفريات تتربص بمركبات الأهالي بحي النهضة في أبها

2020/06/25
الساعة 8:32 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حفريات تتربص بمركبات الأهالي بحي النهضة في أبها
المواطن-حسن عسيري-أبها

شكا عدد من الموطنين من انتشار الحفريات بشكل كبير في مدخل حي النهضة بمدينة سلطان بالقرب من محطة مياه شرق أبها وذلك دون معالجتها من قبل أمانة منطقة عسير.

وأكد سكان تلك الأحياء لـ”المواطن“، تضررهم من الحفريات التي خلفتها محطة المياه بسبب صهاريج المياه والانهيارات في طبقة الإسفلت وتجمع مياه الأمطار ، والتي تسببت في حدوث تلفيات لمركباتهم والمركبات العابرة، وذلك منذ عدة أشهر.

وتحدّث يحيى عسيري وعبدالله القحطاني، ومحمد حسن في تصريحات لـ“المواطن”، حيث قالوا: إن الحفريات التي تنتشر في مدخل الحي باتت تشكل خطراً لقائدي المركبات، دون ردمها وسفلتتها من قبل أمانة المنطقة وبلدية مدينة سلطان التي تجاهلتها منذ تشغيل محطة المياه.

وطالب السكان من المسؤولين بإيجاد مسار بديل لتلك الصهاريج ومنعها من دخول الطريق المؤدي لتلك الأحياء.

كما طالب أهالي وسكان حي النهضة بمدينة سلطان مسؤولي أمانة منطقة عسير بسرعة معالجة تلك الحفريات المنتشرة في مدخل الحي وإعادة سفلتتها، مؤكدين أنها مكان لتجمع مياه الأمطار.

وناشد الأهالي إنهاء معاناتهم بأسرع وقت وإيجاد طريق ومسار بديل لصهاريج المياه، ومطالبتهم بالوقوف على تلك الحفريات.

 



1 تعليق
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مداوي القحطاني
3 ساعة

انا من سكان ذلك ومشكلة مدخل الحي مزمنة فهو مكان لتجمع مياة الأمطار ثم الحفريات التي احدثتها صهاريج الماء

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