حفر الباطن تحتفي بجمعية تراؤف بعد تحقيقها جائزة المؤسسات المتميزة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بقصر الضيافة بالمحافظة، رئيس مجلس جمعية دار الأيتام (تراؤف) يوسف الجوعي وعددًا من منسوبي وطلاب الجمعية؛ وذلك بمناسبة فوز الجمعية بـ جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية 2020م، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس المسؤولية الاجتماعية.

وفي بداية الاستقبال هنّأ سموه الجمعية بهذا الإنجاز الذي يُسجّل للمحافظة عامة، وأن أبناء محافظة حفر الباطن قادرون على النجاح في أي محفل مشرف للوطن وهم مؤهلون لذلك.

وقدم رئيس الجمعية يوسف الجوعي شكره لسمو المحافظ على الحفاوة غير المستغربة منه والدعم اللامحدود لأبناء الجمعية.

كما قدم منسوبو الجمعية أثناء الاستقبال عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعية خلال فترة جائحة كورونا، وكذلك أوبريت إنشادي بعنوان (أشرقت شمس الأمجاد) من تقديم أبناء الجمعية.

وفي نهاية الاستقبال أقام سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود مأدبة عشاء حفاوة للجمعية وأبنائها بمناسبة فوزهم بـ جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية 2020م.

وجرى خلال الاستقبال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازات الوقائية من جائحة كورونا؛ وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن من تعقيم وفحص لدرجة الحرارة للضيوف.

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