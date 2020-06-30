خالد عبدالرحمن في أول ظهور بعد تعافيه: أنا والوالدة بخير

المواطن - الرياض

طمأن الفنان خالد عبدالله جمهوره ومحبيه على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا موضحًا حقيقة الصور المتداولة له أثناء مرضه.

وقال خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر إنه ووالدته بخير ولله الحمد، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة تخصّ الدور الذي قام به في مسلسل ضرب الرمال.

وقدم عبدالرحمن الشكر لكل مَن اتصل به أو سأل عنه سواء من الفنانين أو الفنانات أو من أصدقائه ومحبيه.

وقبل أسبوعين تقريبًا طلب الفنان خالد عبدالرحمن من جمهوره الدعاء له، بعد الوعكة الصحية التي أصابته.

وقال خالد عبدالرحمن، في تغريدة له عبر “تويتر”: الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمرّ بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء.

وعلق محبو الفنان على تغريدة خالد عبدالرحمن داعين الله تعالى له بالشفاء، كما حرص عدد من الفنانين على دعم خالد عبدالرحمن بتعليقاتهم ومنهم عبدالمجيد عبدالله الذي قال: قدامك العافية يابو نايف حبيبنا اهتم فصحتك تراك غالي وعزيز.

وعلق أيضًا رابح صقر بقوله: خطاك السوء الله يشافيك ويعافيك، فيما شاركت نوال الكويتية بقولها: سلامتك ياخوي والله يبعد عنك المرض ويشفيك إن شاء الله أجر وعافية.

وكتب سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات معلقًا على تغريدة خالد عبدالرحمن: سلامتك بونايف ألف لا باس عليك ياخوي والله يبعد عنك كل شر ويحفظك لنا ولأحبابك.