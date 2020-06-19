خبير تقني لـ: “المواطن” : التغريدة الصوتية في تويتر تجذب المستخدمين

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

بدأت شركة تويتر إدراج الرسائل الصوتية ضمن التغريدات، التي تعد من أهم الخطوات التي تجذب المستخدمين في خِضم المنافسة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك ولينكد إن.

وقال الخبير التقني سمير جنيد في تصريح لـ “المواطن” إن إضافة التغريدات الصوتية لها عدة مميزات منها، اختصار النصوص الطويلة والتغريدات المتسلسلة بتغريدة صوتية واحدة مدتها 140 ثانية؛ مما يساهم بنشر المحتوى بشكل مباشر وصحيح بعيد عن الأخطاء الإملائية، كذلك ستوفر على بعض الحسابات من الجهات الحكومية والإخبارية إرسال الإشعارات بشكل رسمي وأسرع قابل للتداول.

وتابع: التغريدة الصوتية أيضا تسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاستماع بشكل مباشر وفهم النص بشكل صحيح دون الاستعانة بالتطبيقات ذات القراءة الآلية.

وأوضح جنيد بأن المنافسة في إطلاق المميزات ما بين تويتر وفيس بوك بشكل خاص مستمرة، وقد نرى في تويتر نظام القصص الذي ينافس فيه برنامج السناب تشات والانستقرام بهذه الميزة.

وتمت إتاحة الميزة حتى الآن على نظام iOS وانطلق العمل بها بداية من الأربعاء 17 يونيو لمجموعة محدودة من المستخدمين بشكل تجريبي حاليًا، ومن المتوقع أن تتم إتاحتها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

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