خلال عامين.. إنهاء خدمات الوافدين في الكويت باستثناء الأطباء
بهدف الوصول للنسب المعتمدة في 2017

خلال عامين.. إنهاء خدمات الوافدين في الكويت باستثناء الأطباء

2020/06/29
الساعة 8:57 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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خلال عامين.. إنهاء خدمات الوافدين في الكويت باستثناء الأطباء
المواطن - متابعة

أكدت مصادر حكومية رفيعة في الكويت أن ديوان الخدمة المدنية أعلن إتاحة مهلة سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة.

وأضافت المصادر، أنه خلال مهلة السنتين سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية في الكويت على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

واختتمت المصادر قائلة: أما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.

 

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