المواطن - الرياض

يتيح موقع تويتر العديد من خيارات البحث سواء في شاشة البحث العادي لمن هم غير مسجلين أو البحث في تويتر للمسجلين من خلال البحث المتقدم حيث يمكنهم الوصول إلى نتائج أكثر دقة.

خيارات البحث في تويتر

ويتيح تويتر إمكانية البحث فيه حتى لغير المسجلين في البرنامج أو من لا يملكون حسابًا في الموقع حيث يمكنهم البحث عن الصور والأشخاص ومقاطع الفيديو وترتيب نتائج البحث بحيث يتم الحصول على النتائج الأحدث أولًا.

وقبل فترة أتاح تويتر البحث عن فيروس كورونا أو مرض كوفيد 19 حيث أخذ على عاتقه مهمة تقديم النتائج الموثوق بها وتنبيه القراء إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات التي تخص كورونا.

خيارات البحث المتقدم في تويتر

كما تتوفر إمكانية البحث في تويتر الأكثر دقة أو ما يُعرف باسم البحث المتقدم حيث يقوم الشخص بتحديد عدد من المعايير التي من خلالها يضمن سرعة الوصول إلى النتيجة إضافة إلى دقة المعلومات حيث يتم وضع أكثر من معيار للبحث مثل تحديد كلمة معينة أو تحديد النطاق الزمني الذي يتم فيه البحث أو استخدام الأقواس وعلامات التحديد للحصول على النتائج الأكثر دقة.

يذكر أنه في وقت سابق بدأت شركة تويتر إدراج الرسائل الصوتية ضمن التغريدات، التي تعد من أهم الخطوات التي تجذب المستخدمين في خِضم المنافسة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك ولينكد إن.

وتوفر الرسائل الصوتية عدة مميزات منها، اختصار النصوص الطويلة والتغريدات المتسلسلة بتغريدة صوتية واحدة مدتها 140 ثانية؛ مما يساهم بنشر المحتوى بشكل مباشر وصحيح بعيد عن الأخطاء الإملائية، كذلك ستوفر على بعض الحسابات من الجهات الحكومية والإخبارية إرسال الإشعارات بشكل رسمي وأسرع قابل للتداول.