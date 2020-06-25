خيارات حجز موعد فحص كورونا لمستفيدي التأمين

المواطن - الرياض

كشف مجلس الضمان الصحي خيارات حجز موعد فحص كورونا للمستفيدين من الخدمات التأمينية.

خيارات حجز موعد فحص كورونا

وقال الضمان الصحي عبر تويتر إن الدولة قامت بالتكفل بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا دون تحمل أي مقابل مالي من خلال مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع في عدد من المواقع الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المملكة.

وتابع الضمان الصحي إن بإمكان المستفيد من الخدمات التأمينية، تحمل تكلفة الفحص عن فيروس كورونا عبر أحد مقدمي الخدمة الصحية الخاصين كما يمكنك القيام بالفحص دون تحمل أي مقابل مالي و ذلك في عدد من المواقع الثابتة و المتحركة في جميع مناطق المملكة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي.

خطوات حجز موعد فحص كورونا عبر تطبيق صحتي

– تحميل تطبيق صحتي.

– احجز موعد من خلال التطبيق.

– التوجه لموعدك حسب الوقت والمكان.

– أخيرًا استلام نتيجة التحليل.

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