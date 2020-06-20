رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن يوم في حياة الملك فيصل

المواطن - الرياض

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عن جانب من يوميات الملك فيصل رحمه الله.

وخلال استضافته في برنامج “الصندوق الأسود” الذي تبثه صحيفة القبس الكويتية أشار الأمير تركي الفيصل إلى أن برنامج الملك فيصل كان يبدأ الساعة السابعة صباحاً ثم يتناول الفطور ثم ينزل للقاء من يريد أن يقابله لغرض مُلح من أفراد العائلة قبل الذهاب إلى المكتب في بهو البيت.

بالفيديو – الأمير #تركي_الفيصل: هكذا كان برنامج والدي اليومي الذي يبدأ من السابعة صباحاً#الصندوق_الأسود — القبس الإلكتروني (@alqabas) June 19, 2020

وتابع الأمير تركي أن والده كان يتوجه إلى المكتب ويمكث فيه حتى الواحدة بعد الظهر ثم يعود إلى القصر الملكي لتناول الغداء مع كل من يريد أن يتناول الغداء معه سواء من الموظفين أو غيرهم، ثم بعد الغداء يعود إلى البيت حيث يدخل غرفة نومه للحصول على قسط من الراحة أثناء القيلولة لا يزيد عن نصف ساعة ثم يصلي العصر، بعد ذلك ينزل إلى البهو للقاء من يريد أن يقابله لظرف طارئ أو ضروري سواء من الأسرة أو من غير الأسرة، ثم يعود للمكتب ويبقى هناك حتى قبل صلاة المغرب بنصف ساعة.

بالفيديو – الأمير #تركي_الفيصل: الاهتمام بما يدور في العالم كان شيئاً طبيعياً في والدي • كان يستمع لإذاعة #القاهرة والـ BBC وصوت أميركا وصوت إسرائيل#الصندوق_الأسود — القبس الإلكتروني (@alqabas) June 19, 2020

وأشار إلى أن الاهتمام بالأمور السياسية كان أمراً يومياً بالنسبة لأبناء وبنات الملك فيصل، حيث كان الملك، رحمه الله، يحرص على متابعة الأخبار السياسية من الإذاعات الكبرى والدولية، حيث كان بجانبه دائماً راديو يستمع منه إلى الأخبار في بي بي سي العربي وإذاعة القاهرة وصوت أمريكا بالعربي وحتى إسرائيل بالعربية.

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