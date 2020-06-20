رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن يوم في حياة الملك فيصل

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف عن يوم في حياة الملك فيصل

2020/06/20
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عن جانب من يوميات الملك فيصل رحمه الله.

وخلال استضافته في برنامج “الصندوق الأسود” الذي تبثه صحيفة القبس الكويتية أشار الأمير تركي الفيصل إلى أن برنامج الملك فيصل كان يبدأ الساعة السابعة صباحاً ثم يتناول الفطور ثم ينزل للقاء من يريد أن يقابله لغرض مُلح من أفراد العائلة قبل الذهاب إلى المكتب في بهو البيت.

وتابع الأمير تركي أن والده كان يتوجه إلى المكتب ويمكث فيه حتى الواحدة بعد الظهر ثم يعود إلى القصر الملكي لتناول الغداء مع كل من يريد أن يتناول الغداء معه سواء من الموظفين أو غيرهم، ثم بعد الغداء يعود إلى البيت حيث يدخل غرفة نومه للحصول على قسط من الراحة أثناء القيلولة لا يزيد عن نصف ساعة ثم يصلي العصر، بعد ذلك ينزل إلى البهو للقاء من يريد أن يقابله لظرف طارئ أو ضروري سواء من الأسرة أو من غير الأسرة، ثم يعود للمكتب ويبقى هناك حتى قبل صلاة المغرب بنصف ساعة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالأمور السياسية كان أمراً يومياً بالنسبة لأبناء وبنات الملك فيصل، حيث كان الملك، رحمه الله، يحرص على متابعة الأخبار السياسية من الإذاعات الكبرى والدولية، حيث كان بجانبه دائماً راديو يستمع منه إلى الأخبار في بي بي سي العربي وإذاعة القاهرة وصوت أمريكا بالعربي وحتى إسرائيل بالعربية.

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