راموس يقود المرينجي للفوز بـ مباراة ريال مدريد ومايوركا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ريال مدريد ومايوركا، منذ قليل، بفوز الريال بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق ريال مدريد، الذي قاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد:

وخلال الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومايوركا، نجح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال بطريقة جميلة.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني في المباراة، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي واضح من لاعبي مايوركا.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط الريال وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

راموس يتألق في مباراة ريال مدريد:

وتمكن اللاعب سيرخيو راموس من إحراز الهدف الثاني للمرينجي بـ مباراة ريال مدريد ومايوركا بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة بالدقيقة السابعة والخمسين.

وحاول ريال مايوركا بعد ذلك على فترات إحراز الهدف الأول في شباك الريال ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد، حيث أصبح رصيد الفريق الملكي بعد الفوز 68 نقطة بالمركز الأول متصدرًا للدوري الإسباني بفارق الأهداف عن نادي برشلونة الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

وقبل مباراة ريال مدريد ومايوركا، شهدت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو أول أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني، 3 أرقام مميزة حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز البارشا الصعب بهدف دون رد.

وتمكن ميسي خلال المباراة، من تحقيق 3 أرقام قياسية؛ حيث ساهم في 17 هدفًا في آخر 21 هدفًا سجلهم البارشا في الليجا، ووصلت نسبة المساهمة إلى 81%، كما أن ميسي صنع 250 هدفًا لـ برشلونة بشكل عام عن طريق تمرير 250 تمريرة حاسمة، وصنع ميسي هدفه الـ15 هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وكان ليونيل ميسي قاد البارشا في مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، إلى الفوز بعد أن صنع الهدف للاعب إيفان راكيتيتش الذي سجله في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة، وذلك قبل إقامة مباراة ريال مدريد ومايوركا.

وكانت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة دون حضور جماهيري؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بشكل سريع، وسدد لاعب الفريق الضيف أوناي لوبيز تسديدة في الدقيقة الرابعة، إلا أن حارس المرمى تير شتيجن تصدى لها، ورد البارشا سريعًا بتسديدة من سيرجيو بوسكيتس، ولكن المدافع أخرجها.

وأطلق ليونيل ميسي تسديدة ضعيفة في الدقيقة العاشرة من عمر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، أمسكها حارس المرمى أوناي سيمون، وأضاع لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرغوث.

ولعب يراي كرة رأسية في الدقيقة 21، ولكنها مرت بجوار مرمى البارشا، واستمرت محاولات الفريق الكتالوني لفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة 0/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، مرر ميسي كرة مميزة لأنطوان جريزمان في الدقيقة 54، لينفرد بالحارس الذي تألق وأبعد تسديدته، وتلقى البديل فاتي عرضية مميزة من سواريز ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى.

وتمكن إيفان راكيتيتش من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة من ميسي سددها بقوة ليهز الشباك، وكاد النجم الأرجنتيني أن يحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 88 من تسديدة صاروخية، ولكنها مرت بجوار المرمى، لتنتهي المباراة بفوز البارشا بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو عند 42 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

وبعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، حرص الحساب الرسمي لنادي برشلونة على تهنئة النجم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ33 مع نشر أبرز إنجازاته التي حققها مع النادي الكتالوني على مدار 16 عامًا، وذلك منذ صعوده إلى الفريق الكروي الأول ببرشلونة في عام 2004.

وكان الحساب الرسمي لنادي برشلونة بعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، وجّه تهنئة إلى اللاعب أرتيز أدوريز لاعب نادي أتلتيك بيلباو السابق، وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، أُقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر