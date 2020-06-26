رسالة السومة إلى محمد صلاح بعد تتويج ليفربول

المواطن - محمد سمعه

حرص النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي على تهنئة المصري محمد صلاح نجم ليفربول وذلك بعد فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

وكتب السومة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بعد فوز الريدز بالدوري الإنجليزي: “ألف مبروك أبو مكة”.

وفي السياق ذاته، احتفل نادي ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد خسارة مانشستر سيتي أمس الخميس من نادي تشيلسي بالجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ الريدز عبر “تويتر” صورة للفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيث كُتب عليها: “نحن الأبطال”.

ليفربول يُحقق اللقب رقم 19 بعد 30 عامًا

وكان الريدز تُوج باللقب رقم 19 في تاريخه في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد مرور 30 عامًا.

في سياق آخر، بدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي التي تابعها جمهور ليفربول بترقب شديد، بضغط كبير من البلوز الذي سعى لإحراز الهدف الأول في شباك السيتزنز، ولكن دون جدوى.

ومع مرور الدقائق، نجح فريق البلوز في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعد خطأ قاتل من اللاعب الفرنسي بينجامين ميندي لاعب السيتي.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، الذي انتهى بتقدم البلوز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استفاق السيتي وحاول تسجيل هدف التعادل، حتى كان له ما أراد عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل التعادل للسيتي بالدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وخلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، حاول السيتي إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي البلوز.

واستمرت الأخطاء الدفاعية القاتلة من لاعبي السيتي، حتى تمكن البلوز من تسجيل الهدف الثاني عبر البرازيلي ويليان من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب السيتي، البرازيلي فيرناندينيو وذلك بعد أن لمس الكرة بيده متسببًا في ركلة جزاء لـ البلوز.

وانتهت المباراة بفوز البلوز بثنائية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد النادي اللندني 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة بالمركز الثاني.

وقبل مباراة البلوز ضد السيتي، انتهت مباراة أرسنال ضد فريق ساوثهامبتون في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بفوز فريق الجانرز بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الجانرز، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول من أجل تصحيح المسار بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الجولات الأخيرة بالبريميرليج.

وخلال الشوط الأول تمكن اللاعب إدوارد نيكتاه من إحراز الهدف الأول لفريق أرسنال بالدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وحاول النادي اللندني بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الجانرز، بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل النادي اللندني يضغط بقوة، وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون فائدة.

ولم ينجح نادي ساوثهامبتون، في استغلال تراجع فريق أرسنال من أجل إضافة الهدف الأول، حيث نجح فريق الجانرز في تأمين دفاعاته منعًا لتلقي أي أهداف.

وعند حلول الدقيقة السابعة والثمانين، تمكن الجانرز من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب جوزيف ويلوك بالدقيقة لتُصبح النتيجة ثنائية دون رد لمصلحة النادي اللندني.

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز في المباراة 43 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق ساوثهامبتون عند 37 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وبعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، يواجه نادي مانشستر سيتي مضيفه تشيلسي حاليًا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، في مباراة مُقامة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وقبل مباراة الجانرز ضد ساوثهامبتون، نجح المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد قيادة الريدز للفوز على كريستال بالاس أمس الأربعاء بالجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح يُوقّع على الهدف رقم 100 لـ ليفربول

وتمكن نجم الريدز المصري من تسجيل الهدف رقم 100 لـ ليفربول في كافة المسابقات، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للريدز في مباراة كريستال بالاس.

كما أن نجم المنتخب المصري تمكن من إحراز 15 هدفًا على ملعب ليفربول “الأنفيلد” أكثر من أي لاعب آخر سجل لفريقه على أرضه.

وكان محمد صلاح سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتواجد في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفًا، واللاعب الجابوني بيير أوباميانج نجم أرسنال الذي سجل 17 هدفًا.

وبدأ الشوط الأول بضغط قوي من فريق ليفربول، الذي سعى لإحراز الهدف الأول في المباراة، وذلك من أجل تسهيل مهمته في الفوز بالمباراة.

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