رسالة نارية من بيكيه بعد مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

حرص الإسباني جيرارد بيكيه مدافع البارشا على توجيه رسالة نارية للجماهير، بعد تعادل سلتا فيغو ضد برشلونة المخيب في مباراة أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين في بطولة الدوري الإسباني.

وقال بيكيه لجماهير البارشا عبر “تويتر” : ” الأمور لم تُحسم بعد، نحن برشلونة، سوف نُقاتل من أجلكم”.

ومن المقرر مواجهة برشلونة لخصمه اللدود، فريق أتلتيكو مدريد بعد غد الثلاثاء في الدوري الإسباني، حيث ستحسم هذه المواجهة مصير الليجا بالنسبة للبارشا.

وجاءت هدية ثمينة لنادي ريال مدريد بعد تعادل سلتا فيغو ضد برشلونة، حيث إذا نجح الريال في الفوز في مباراته المقبلة ضد نادي إسبانيول الأحد، فسيصعد الريال لصدارة الليجا برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي برشلونة.

الشوط الأول من مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بضغط هجومي من البارشا، الذي سعى بكل قوته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الناحية الدفاعية من لاعبي سيلتا فيغو.

ومع مرور الدقائق تمكن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة العشرين عبر ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي سيلتا فيغو بعد ذلك العودة خلال الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البارشا بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة

وخلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، حاول الفريق الكتالوني تأمين تقدمه بإحراز الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجح اللاعب فيدور سمولوف في إحراز الهدف الأول لـ سيلتا في مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة بالدقيقة الخمسين، بعد هجمة مرتدة فشل دفاع الفريق الكتالوني في التعامل معها.

وتوتر لاعبو البارشا بعدما تعادل معهم فريق سيلتا فيغو، لكنهم نجحوا بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز بالدقيقة السابعة والستين.

ولم يستمر تقدم نادي البارشا لفترة طويلة، لينجح نادي سيلتا فيغو في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب إياغو أسباس في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وأصبح رصيد البارشا بعد التعادل في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 69 نقطة، في المركز الأول في الدوري الإسباني، وبفارق نقطة واحدة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي سيلتا فيغو 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وقبل مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، أبدى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، غضبه من محاولات البعض من الإعلام الكتالوني المساند لـ برشلونة، التقليل من تصدر الريال لمسابقة الدوري الإسباني.

وكان بعض المساندين لنادي برشلونة في الإعلام الكتالوني، أكدوا على أن صدارة الريال للدوري الإسباني، جاءت بفضل المجاملات التحكيمية.

وعلى الفور رد راموس على هذه الادعاءات قائلًا: “كل هذا الضجيج بسبب صدارتنا، إنه أمر متوقع ولكن لا يجب عليهم خلق قصص، لأنهم لم يتحدثوا من قبل عن الأخطاء التحكيمية”.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، انتهت بفوز الريال بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020 .

يذكر أن مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، كانت أُقيمت على ملعب بالايدوس معقل نادي سلتا فيغو.

وفي سياق آخر، بدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الريال، الذي قاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وخلال الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة الريال ومايوركا، نجح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال بطريقة جميلة.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني في المباراة، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي واضح من لاعبي مايوركا.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط الريال وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب سيرخيو راموس من إحراز الهدف الثاني للمرينجي بـ مباراة الريال ومايوركا بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة بالدقيقة السابعة والخمسين.

وكانت مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة، شهدت تألقًا كبيرًا من الأوروغوياني لويس سواريز الذي أحرز هدفين للبارشا.