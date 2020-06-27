رونالدو يستعيد عافيته بعد فوز يوفنتوس برباعية

المواطن - محمد سمعه

استعاد نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو عافيته، وذلك بعدما قاد اليوفي للفوز على نادي ليتشي برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد ليتشي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البيانكونيري، الذين بحثوا عن تسجيل الهدف الأول في شباك ليتشي ولكن دون فائدة، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

رونالدو يُحاول قيادة يوفنتوس للفوز

وحاول رونالدو قيادة اليوفي، لإحراز الهدف الأول بالشوط الأول ضد ليتشي ولكن دون فائدة، خاصة أن لاعبي اليوفي لم ينجحوا في تقديم مستوى جيد خلال النصف الأول من المباراة.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول بين يوفنتوس وليتشي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة كشر البيانكونيري عن أنيابه، حتى تمكن الأرجنتيني باولو ديبالا من إحراز الهدف الأول لفريق اليوفي في الدقيقة الثالثة والخمسين، عبر تصويبة قوية.

وواصل اليوفي ضغطه بقوة، وسط محاولات من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسجيل الهدف الثاني لفريق البيانكونيري.

ونجح كريستيانو رونالدو بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني لفريق يوفنتوس بالدقيقة الثالثة والستين من ركلة جزاء.

ولم يكتف رونالدو بتسجيله الهدف الثاني، حيث عاد وصنع الهدف الثالث للبيانكونيري، الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالدقيقة الثالثة والثمانين.

ليتشي ينهار أمام يوفنتوس

وانهارت دفاعات ليتشي، أمام الضغط المتواصل من لاعبي فريق يوفنتوس حيث نجح اللاعب ماتياس دي ليخت في إضافة الهدف الرابع للبيانكونيري بطريقة جميلة في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 69 نقطة في المركز الأول، وبفارق سبع نقاط عن نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني.

أما رصيد نادي ليتشي فتجمد عند 25 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وكان الدون كريستيانو رونالدو ظهر بعيدًا عن مستواه في مباراتي يوفنتوس ضد ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، وذلك بعد العودة لإقامة المباريات عقب عودة النشاط الرياضي في إيطاليا الذي كان متوقفًا، بسبب فيروس كورونا المُستجد.

وقبل إقامة مباراة اليوفي ضد ليتشي، ذكرت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد الإسباني يُفكر، في ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الريال لتدعيم صفوفه الدفاعية، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب بالفترة المقبلة، حيث يدخل الريال في منافسة مع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين للتعاقد مع كوليبالي في الميركاتو الصيفي.

في سياق آخر، يبدو أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي، والانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان حكيمي ترك الريال وانضم لنادي بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2019- 2020، حيث سيخوض حكيمي آخر مباراة له مع بوروسيا دورتموند، ثم يعود بعد ذلك إلى الريال لتوديع النادي ومن ثم الانتقال لنادي إنتر ميلان.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية: إن أشرف حكيمي سينضم لنادي إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، أبدى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، غضبه من محاولات البعض من الإعلام الكتالوني المساند لـ برشلونة، التقليل من تصدر الريال لمسابقة الدوري الإسباني.

يذكر أن بعض التقارير الصحافية، كانت تحدثت عن وجود اهتمام من نادي يوفنتوس بالتعاقد مع أشرف حكيمي لاعب الريال، لكن يبدو أن الأخير حسم وجهته بالانتقال لنادي إنتر ميلان.

ولم يتمكن يوفنتوس من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سوى مرتين عامي 1985 و 1996.

وكان بعض المساندين لنادي برشلونة في الإعلام الكتالوني، أكدوا على أن صدارة الريال للدوري الإسباني، جاءت بفضل المجاملات التحكيمية.

وعلى الفور رد راموس على هذه الادعاءات قائلًا: “كل هذا الضجيج بسبب صدارتنا، إنه أمر متوقع ولكن لا يجب عليهم خلق قصص، لأنهم لم يتحدثوا من قبل عن الأخطاء التحكيمية”.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، انتهت بفوز الريال بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الريال، الذي قاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وخلال الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة الريال ومايوركا، نجح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال بطريقة جميلة.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني في المباراة، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي واضح من لاعبي مايوركا.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع كريستيانو رونالدو في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو وقادمًا من ريال مدريد.

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