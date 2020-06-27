ريال مدريد يُطارد مدافع نابولي

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي ريال مدريد الإسباني، في ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الريال لتدعيم صفوفه الدفاعية، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب بالفترة المقبلة، حيث يدخل الريال في منافسة مع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين للتعاقد مع كوليبالي في الميركاتو الصيفي.

في سياق آخر، يبدو أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي، والانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان حكيمي ترك الريال وانضم لنادي بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2019- 2020، حيث سيخوض حكيمي آخر مباراة له مع بوروسيا دورتموند، ثم يعود بعد ذلك إلى الريال لتوديع النادي ومن ثم الانتقال لنادي إنتر ميلان.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية: إن أشرف حكيمي سينضم لنادي إنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، أبدى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، غضبه من محاولات البعض من الإعلام الكتالوني المساند لـ برشلونة، التقليل من تصدر الريال لمسابقة الدوري الإسباني.

صدارة ريال مدريد بالتحكيم:

وكان بعض المساندين لنادي برشلونة في الإعلام الكتالوني، أكدوا على أن صدارة الريال للدوري الإسباني، جاءت بفضل المجاملات التحكيمية.

وعلى الفور رد راموس على هذه الادعاءات قائلًا: “كل هذا الضجيج بسبب صدارتنا، إنه أمر متوقع ولكن لا يجب عليهم خلق قصص، لأنهم لم يتحدثوا من قبل عن الأخطاء التحكيمية”.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، انتهت بفوز الريال بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الريال، الذي قاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وخلال الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة الريال ومايوركا، نجح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال بطريقة جميلة.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، وذلك أملًا في إحراز الهدف الثاني في المباراة، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي واضح من لاعبي مايوركا.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني:

وفي الشوط الثاني استمر ضغط الريال وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب سيرخيو راموس من إحراز الهدف الثاني للمرينجي بـ مباراة الريال ومايوركا بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة بالدقيقة السابعة والخمسين.

وحاول ريال مايوركا بعد ذلك على فترات إحراز الهدف الأول في شباك الريال ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، التي انتهت بفوز الريال بثنائية دون رد، حيث أصبح رصيد الفريق الملكي بعد الفوز 68 نقطة بالمركز الأول متصدرًا للدوري الإسباني بفارق الأهداف عن نادي برشلونة الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

وقبل مباراة ريال مدريد ومايوركا، شهدت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو الثلاثاء الماضي في الدوري الإسباني، 3 أرقام مميزة حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز البارشا الصعب بهدف دون رد.

وتمكن ميسي خلال المباراة، من تحقيق 3 أرقام قياسية؛ حيث ساهم في 17 هدفًا في آخر 21 هدفًا سجلها البارشا في الليجا، ووصلت نسبة المساهمة إلى 81%، كما أن ميسي صنع 250 هدفًا لـ برشلونة بشكل عام عن طريق تمرير 250 تمريرة حاسمة، وصنع ميسي هدفه الـ15 هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وكان ليونيل ميسي قاد البارشا في مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، إلى الفوز بعد أن صنع الهدف للاعب إيفان راكيتيتش الذي سجله في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة، وذلك قبل إقامة مباراة ريال مدريد ومايوركا.

وكانت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة دون حضور جماهيري؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وبدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بشكل سريع، وسدد لاعب الفريق الضيف أوناي لوبيز تسديدة في الدقيقة الرابعة، إلا أن حارس المرمى تير شتيجن تصدى لها، ورد البارشا سريعًا بتسديدة من سيرجيو بوسكيتس، ولكن المدافع أخرجها.

وأطلق ليونيل ميسي تسديدة ضعيفة في الدقيقة العاشرة من عمر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، أمسكها حارس المرمى أوناي سيمون، وأضاع لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البرغوث.

ولعب يراي كرة رأسية في الدقيقة 21، ولكنها مرت بجوار مرمى البارشا، واستمرت محاولات الفريق الكتالوني لفض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم تنجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة 0/ 0.

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