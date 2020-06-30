ستاندرد أند بورز 500 يتجه لتسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ 1998

المواطن - متابعة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم أمس الاثنين ويتجه المؤشر ستاندرد أند بورز 500 لتسجيل أكبر مكاسبه الفصلية، من حيث النسبة المئوية منذ عام 1998، وسط آمال بين المستثمرين في تعاف اقتصادي تسانده إجراءات تحفيزية، بينما أعطت قفزة في أسهم بوينج دفعة للمؤشر داو جونز الصناعي.

ارتفاع كبير لأسهم صناعة الطائرات:

وصعدت أسهم شركة صناعة الطائرات أكثر من 13 بالمائة، بعد أن أقلعت طائرة 737 ماكس من مطار في منطقة سياتل، في اليوم الأول من اختبارات للقيادة تمثل لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها بوينج على الإطلاق، والتي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

داو جونز يرتفع 2.32 بالمائة:

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 579.50 نقطة، أو 2.32 بالمائة، إلى 25595.05 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 44.19 نقطة، أو 1.47 بالمائة، ليغلق عند 3053.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 116.93 نقطة، أو 1.2 بالمائة، إلى 9874.15 نقطة.