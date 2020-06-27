سيدة مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ 21 من أفراد أسرتها

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الصحة قصة سيدة مصابة بفيروس كورونا تسببت في نقل فيروس كورونا لـ 21 من أفراد أسرتها من ضمنهم كبار في السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن سبب انتقال الفيروس لأفراد العائلة هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقاية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن رصد 3927 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 178.504 حالة.

وبلغت حالات التعافي 1657 فيما بلغت حالات الوفاة 37 حالة .

وكشفت وزارة الصحة عن تعافي 1657 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 122.128 حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 54.865 حالة، من بينها 2283حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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