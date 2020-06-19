شاهد.. ثعبان ألماسي يستوطن حوض منزل أسترالي

شاهد.. ثعبان ألماسي يستوطن حوض منزل أسترالي

2020/06/19
الساعة 8:11 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب, يوتيوب
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المواطن ـ نداء عادل ـ ترجمة:

مرعب هو الهدوء الذي تعامل به رجل أسترالي، خلال إزالته لثعبان ألماسي ضخم، من حوض أحد سكان مدينته.

تلك اللحظات المرعبة، وثقها مقطع قصير نشرته شبكة “ABC” الإخبارية، الجمعة 19 حزيران/يونيو الجاري، لتنهال عليه تعليقات سيطر عليها الذعر.

وكتبت إحدى المغردات تعقيبًا على المقطع، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة: “استنادًا إلى معرفتي المحدودة بالحياة البرية الأسترالية، يمكن مقارنة ذلك بإزالة أرجل طويلة من الأب في الولايات المتحدة”.

وتساءل آخر: “لماذا قد يذهب أي شخص إلى أستراليا؟ العناكب ضخمة، والأفاعي مرعبة مثل هذا. لا شكرًا”.


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