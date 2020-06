شاهد.. جمع الحصى من النهر وبنى منزل أحلامه في 20 عامًا

المواطن ـ نداء عادل ـ ترجمة

أنفق بافل غونسوف 20 عامًا من حياته، وهو يبني منزل أحلامه من الحصى، مستخدمًا موادَّ يجدها في الطبيعة.

ووثق تقرير مصوّر، المنزل المصنوع بأكمله من الحجارة، التي كان يجمعها من قاع النهر المجاور للبيت الذي بناه بافل.

وأوضح بافل “لم أضطر إلى إنفاق أي شيء على المنزل، فكل ما تراه هنا تجده مجانًا في الطبيعة، ولأنني لا أمتلك المال، فقد بنيت هذا المنزل بطريقتي الخاصة”.

ويعيش بافل وزوجته سفيتلانا، حياة طبيعية أيضًا، ليس فقط على مستوى السكن، بل أيضًا بطريقة طعامهم، فهما يأكلان ما يزرعان، ويربيان بقرة، يصنعان من حليبها الجبن.

ICYMI: A man in Russia has built a house on his own, using the stones he collected from a nearby river pic.twitter.com/xfQq6fu2l7

— Reuters (@Reuters) June 14, 2020