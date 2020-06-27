شاهد.. طريق العز – الخضراء بـ المسارحة يغرق في الظلام رغم وجود الأعمدة

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي قرية الخضراء والتابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان استياءهم من عدم إنارة الطريق الرئيسي الواصل بين قرية العز – قرية الخضراء رغم وجود الأعمدة منذ ما يقارب سنة ونصف مما أدى إلى وقوع حوادث مرورية وضحايا.

– المسافة 3 كيلو:

وقال أهالي قرية الخضراء لـ” المواطن“: إنه رغم ضيق الطريق فإنه يشكل شبحاً مخيفاً يطارد سالكيه دون وجود أي حلول، ومع هذا يسوده الظلام الدامس رغم تركيب أعمدة الإنارة منذ أكثر من سنة ونصف ولكن إلى الآن لم يتم تشغيلها ولا نعلم متى سوف تضيء علماً بأن الطريق لا يتجاوز طوله أكثر من 3 كيلومترات.

– يخدم عدة قرى:

وأضاف الأهالي أن هذا الطريق من الطرق الحيوية فهو يربط ويخدم قرية الخضراء وقرية المجامة وقرية السر ومع هذا فالطريق ضيق جداً ولا توجد به إنارة، مع العلم أن الأعمدة تم تركيبها وأن أغلبها قد تمت سرقة أسلاكه وبعضها أصبحت آيلة للسقوط وبعضها قد سقط بسبب الحوادث المرورية.

– حوادث مرورية:

وبين أهالي القرية: أن هذا الطريق يسوده الظلام الدامس وأيضاً تكثر به الحوادث المرورية المميتة متسائلين إلى متى سوف تكون هذه الأعمدة مجرد زينة على الطريق وما هو سبب عدم تشغليها؟!

– إطلاق التيار:

الجدير بالذكر أن الـ” المواطن” علمت من مصادرها بأن هذا الطريق يتبع إدارة الطرق والنقل ورأت البلدية إنارة هذا الطريق لكثرة الحوادث المرورية كونه مظلماً وموحشاً، وبعدها تم استلامه من قبل البلدية والعمل على ما يلزم ولم يبق سوى إطلاق التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء علماً بأن هناك عدة خطابات موجهة للكهرباء ولم يتم العمل على إطلاق التيار.

وناشد أهالي قرية الخضراء والمجامة والسر عبر الـ”المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إنارة هذا الطريق وإطلاق التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة.

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