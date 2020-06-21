شاهد.. عفوية جبريل أبو دية تنقذه من الخطأ على الهواء

المواطن - الرياض

تفادى المذيع جبريل أبو دية الوقوع في خطأ فني على الهواء بسبب سرعة جهاز الأوتوكيو بإيماءة من يده أثناء إلقائه بيان وزارة الداخلية يوم أمس على الهواء مباشرة.

والمعروف أن الأوتوكيو أو شاشات القراءة أو وحدة الإيعاز الآلي Autocue هو جهاز يساعد المذيع على قراءة النص وعيناه على الكاميرا دون النظر في ورقة كما كان في السابق، وهي توفر دقة كبيرة وتتطلب من المذيع تركيزاً شديداً حيث إن أي اختلاف في السرعة قد يُفقد مقدم البرنامج القدرة على استكمال الحديث وربما يخرج في فاصل لحين إصلاح الخلل.

وتمكن جبريل أبو دية من إيصال الرسالة إلى الشخص المسؤول عن الأوتوكيو حتى يتمكن من قراءة البيان بتأنٍ وأكمل الحلقة بهدوئه المعهود.

وقد تباين رد فعل العديد من الأشخاص حول ما قام به أبو دية في هذه الحلقة إلا أن معظم ردود الأفعال كانت مؤيدة ومشجعة لما قام به.

عناد العتيبي نشر المقطع وعلق عليه بالقول : خبرة المقدم جبريل أبو دية تتجاوز حرج السرعة في جهاز الاوتوكيو، أما عبدالله الوليد فقال :” الله على أيامك الجميلة المذيع المتألق جبريل أبو دية والعفوية التي ظهر بها في هذا المقطع لك التحية ولكل مذيعي التلفزيون السعودي”

وقالت مغردة سعودية:” باختصار جبريل أبو دية بطل إعلامي لهذه الفترة وجعل الكثير منا يتمنى عودت الإعلامي الحقيقي لشاشات التلفزيون بدل مشاهير الفلس ومذيعي التمليح”.

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