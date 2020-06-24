شرطة الرياض تضبط شخصين بحوزتهما 50 ألف ريال و61 ألف دولار مزيفة

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين أجنبيين تورطا بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما على كمية كبيرة من النقود المحلية والأجنبية المزيفة.

تفاصيل جريمة العملات المزيفة في الرياض

وصرّح المتحدث الإعلامي في شرطة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( زائريْن من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر) ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال العاصمة، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب (50,000) ريال سعودي، وما يزيد على (61,000) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات بحسب وكالة واس.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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